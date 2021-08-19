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Постпреды сформируют проекты повесток дня заседаний СМИД и Совета глав государств СНГ

19.08.2021 18:31 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится 24 августа в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Члены Совета постпредов намерены обсудить пять вопросов. Среди них - проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 14-15 октября в Минске. Также на встрече планируется сформировать проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств.

Постоянные полномочные представители заслушают информацию о деятельности Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств Содружества. В режиме видео-конференц-связи главным докладчиком по вопросу выступит председатель совета Петр Федоров (директор Дирекции международных отношений ВГТРК).

Кроме того, на заседании планируется принять решение о главе миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Узбекистана, назначенных на 24 октября.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится 24 августа в...
 
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