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А. Гурьянов: Страны ЕАЭС будут скоординированно принимать меры по регулированию экспорта

19.08.2021 18:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Страны ЕАЭС будут скоординированно принимать меры по регулированию экспорта - об этом на полях Евразийского межправсовета в Кыргызстане сообщил первый замминистра иностранных дел Александр Гурьянов. Сегодня заседание прошло в узком составе. Беларусь представлял премьер Роман Головченко. В повестке также были вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли, сближения  нетарифных мер и вывозных таможенных пошлин.

Завтра в Кыргызстане пройдет межправсовет ЕАЭС в расширенном составе. Запланированы также двусторонние встречи глав правительств.


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Страны ЕАЭС будут скоординированно принимать меры по регулированию экспорта - об этом на полях Евразийского межправсовета в Кыргызстане сообщил первый...
 
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