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А. Гурьянов: Страны ЕАЭС будут скоординированно принимать меры по регулированию экспорта
19.08.2021 18:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Страны ЕАЭС будут скоординированно принимать меры по регулированию экспорта - об этом на полях Евразийского межправсовета в Кыргызстане сообщил первый замминистра иностранных дел Александр Гурьянов. Сегодня заседание прошло в узком составе. Беларусь представлял премьер Роман Головченко. В повестке также были вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли, сближения нетарифных мер и вывозных таможенных пошлин.
Завтра в Кыргызстане пройдет межправсовет ЕАЭС в расширенном составе. Запланированы также двусторонние встречи глав правительств.
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Страны ЕАЭС будут скоординированно принимать меры по регулированию экспорта - об этом на полях Евразийского межправсовета в Кыргызстане сообщил первый...
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