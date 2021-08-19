А. Гурьянов: Страны ЕАЭС будут скоординированно принимать меры по регулированию экспорта

Источник материала: БT

Страны ЕАЭС будут скоординированно принимать меры по регулированию экспорта - об этом на полях Евразийского межправсовета в Кыргызстане сообщил первый замминистра иностранных дел Александр Гурьянов. Сегодня заседание прошло в узком составе. Беларусь представлял премьер Роман Головченко. В повестке также были вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли, сближения нетарифных мер и вывозных таможенных пошлин.

Завтра в Кыргызстане пройдет межправсовет ЕАЭС в расширенном составе. Запланированы также двусторонние встречи глав правительств.





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