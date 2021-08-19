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О "накатах", сведении счетов, чистых руках и уходе в политику - главные месседжи Лукашенко бизнесу
19.08.2021 18:47 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел рабочую встречу с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым. И хотя профильной темой был вопрос собираемости налогов, администрирования и совершенствования налоговой системы, большая часть сказанного главой государства касалась работы бизнеса в Беларуси. Президент развеял некоторые опасения и настороженность и подчеркнул, что никто ни с кем не собирается сводить счеты. Главное - соблюдать законы и четко понимать, что бизнес и политика - это разные вещи. БЕЛТА собрала главное из сказанного Александром Лукашенко.
Во власть надо идти с чистыми руками
Президент обратил внимание на то, что в последнее время, в том числе исходя из уроков прошлого года, начали принципиально требовать от бизнесменов уплаты налогов и даже просто нормального поведения. Александр Лукашенко в этом плане сразу сделал ремарку: "Я не имею в виду, что бизнесмен - это бесправный человек и не имеет права на собственное мнение. Абсолютно нет. Но всегда подчеркивал и думаю, что умные бизнесмены меня услышали, что
Любой бизнесмен, который хочет заниматься политикой, должен строго следовать закону, подчеркивает белорусский лидер. При этом законы должны соблюдать все: и политики, и бизнесмены. Но ни в коем случае не пытаться прикрыть политической деятельностью какие-то махинации на ниве бизнеса и предпринимательства. "Некоторые сидельцы сегодня там находящиеся (в местах заключения. - Прим. БЕЛТА) так себя и вели. Вот это будет пресекаться однозначно. И не надо на власть обижаться, - предупредил Президент. - Еще раз подчеркиваю: это не значит, что бизнесменам, руководителям компаний запрещено идти во власть. Можно. Но для этого есть выборы. Идите, боритесь и будьте неподкупными. Поступайте так в жизни, чтобы не за что было тебя зацепить. Как тут один с картинами и прочим: наворовал миллионы долларов и пошел на выборы. Чего пошел - понятно, надо было это все прикрыть".
"Если ты где-то там замазался и идешь в политику, и еще рвешься к власти, тебя высветят, разденут до трусов и покажут, кто ты есть. Так оно всегда происходит. Поэтому во власть надо идти с чистыми руками", - резюмировал белорусский лидер.
С честных бизнесменов не должен упасть ни один волос
Перед бизнесом, который работает строго по закону, заботится о своих работниках и выполняет социальные гарантии, в Беларуси открыты все двери. И здесь, как отмечает Президент, не надо действовать огулом: "Мы в последнее время очень принципиально, по закону относимся к тем, кто должен платить налоги, кто занимается предпринимательской деятельностью. Хочу вас попросить и предупредить: мы под эту марку ни в коем случае не должны обидеть людей, которые честно трудятся, которые занимаются по закону бизнесом, предпринимательством".
"Хочу, чтобы понимали: ни один волос
Одновременно глава государства отметил, что ни в коем случае нельзя беспричинно "накатывать" на бизнес и специально искать для этого повод. "Мы ни в коем случае не должны "накатывать". Хоть и гадко себя повели некоторые ипэшники, айтишники и прочие. Нельзя просто взять и их за что-то наказать. Не надо искать повод, причины и так далее. Пусть работают по закону. Нарушил закон - на всю катушку пусть отвечают", - предупредил белорусский лидер.
Никто с бизнесменами счеты сводить не будет
Александр Лукашенко отдельно акцентировал внимание на том, что в стране могут спокойно работать и те, кто по тем или иным причинам ошибся или просто "заблудился". И здесь снова работает президентский тезис, что не так важно, каких взглядов был человек, главное, чтобы все было по закону, на благо государства и народа.
"Я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними
"Понимать надо одно: государство и народ - это всё, все мы должны на это работать. Кто этого не понимает, это их проблемы", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Не набивать карманы за счет своих же работников
Глава государства напомнил и о социальной справедливости: заработал сам - дай заработать другим. Или, иными словами, просто плати работающим на тебя людям достойную зарплату.
"Нельзя, чтобы ты набивал свои карманы, а люди вели полунищенское существование. Вы помните, в канун выборов я ставил жестко вопрос, что нам надо установить среднюю заработную плату, ниже которой нельзя, и вообще бизнесмены, частные структуры должны чуть-чуть выше, чем среднюю зарплату, платить. Это ой как не понравилось бизнесу: "Как это я отдам деньги?!" Так эти же люди на тебя работают, приносят тебе деньги. Это же не значит, что ты, грубо говоря, 10% им отдал, а 90% себе в карман положил. Такой бизнес никому не нужен", - заявил глава государства.
В этом плане он призвал
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел рабочую встречу с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета...
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