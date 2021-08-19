Поиску баланса общего и частного посвящено заседание межправсовета ЕАЭС в Кыргызстане

Источник материала: БT

Поиску баланса общего и частного посвящено и сегодняшнее заседание межправсовета ЕАЭС в Кыргызстане.

В повестке дня экономическая интеграция с обсуждением глобальных вопросов безопасности. Тут и Афганистан, и последствия пандемии - все это так или иначе сказывается на развитии стран - партнеров объединения, общей торговле, кооперации и логистических цепочках. Участники встречи в Чолпон-Ате уверены, что переговоры евразийской "пятерки" придадут новый импульс интеграции. О самых значимых вопросах - корреспондент Светлана Лукьянюк.

О евразийской интеграции в эти дни говорят на уровне глав правительств в Кыргызстане. Что еще нужно для полноценной торговли, и какие препятствия на внешнем контуре, где конъюнктура постоянно меняется? Пандемия лихорадит целые отрасли и выливается в рост цен на те или иные товары. Для продавцов это, конечно, плюс. Но всплески на мировых рынках так или иначе сказываются и на национальных. Защита их и своего покупателя - важная задача и для каждой из стран ЕАЭС, и всего союза в целом.

Как найти этот баланс общего и частного - в повестке дня сегодняшнего заседания. Место переговоров - Чолпон-Ата. Город на берегу легендарного Иссык-Куля - место курортное. Но говорить премьеры о туристическом потенциале будут, только если с прицелом на активное транспортное сообщение внутри союза. Этот вопрос в повестке дня широкого состава на завтра. Сегодня в узком - ряд принципиальных вопросов. Среди них страховая поддержка внешнеторговых контрактов и сближение односторонних нетарифных мер при вывозе товаров за пределы ЕАЭС.

Создание рынка государственных закупок ЕАЭС

Общее экономическое пространство без барьеров, на что мы нацелены, сегодня спотыкается и на государственных закупках. Вопрос остается острым. Казалось бы, важный шаг сделан, создан Реестр промышленной продукции ЕАЭС. Попав туда, сразу можно участвовать в тендерах в странах "пятерки". Но не все производители пока могут пополнить в этот список. В нем 30 наших предприятий и более 3 тысяч 650 наименований товаров.







На полях саммита всегда есть возможность обсудить и двусторонние темы. О белорусско-российском сотрудничестве говорили премьеры двух стран. Диалог продолжался за закрытыми дверями в течение часа. В поле зрения - весь спектр тем взаимного интереса, ведь всегда важно услышать мнение партнера, чтобы двигаться дальше.

Общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС

Завтра диалог будет продолжен. Евразийский межправсовет соберется в широком составе, где подробно разберут изъятия и ограничения внутри "пятерки". Также согласуют позиции по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Здесь интересы свои у продавцов и покупателей. Важно, чтобы они пересекались.





Читайте также:





