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Наращивается сотрудничество в рамках ЕАЭС. Сегодня в Кыргызстане состоится Евразийский межправсовет в расширенном составе. Премьеры подробно разберут изъятия и ограничения внутри союза.



Также согласуют позиции по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

Накануне в узком формате говорили о страховой поддержке взаимной и внешней торговли, а также равных условиях попадания в реестр промышленной.

На полях совета проходят и двусторонние переговоры. Роман Головченко встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Диалог был за закрытыми дверями. Обсуждали весь спектр тем взаимного интереса.





