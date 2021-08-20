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В Кыргызстане состоится Евразийский межправсовет в расширенном составе
20.08.2021 08:33 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Наращивается сотрудничество в рамках ЕАЭС. Сегодня в Кыргызстане состоится Евразийский межправсовет в расширенном составе. Премьеры подробно разберут изъятия и ограничения внутри союза.
На полях совета проходят и двусторонние переговоры. Роман Головченко встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Диалог был за закрытыми дверями. Обсуждали весь спектр тем взаимного интереса.
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Наращивается сотрудничество в рамках ЕАЭС. Сегодня в Кыргызстане состоится Евразийский межправсовет в расширенном составе. Премьеры подробно разберут изъятия и...
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