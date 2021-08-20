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В Кыргызстане состоится Евразийский межправсовет в расширенном составе

20.08.2021 08:33 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Наращивается сотрудничество  в рамках ЕАЭС. Сегодня в Кыргызстане состоится Евразийский межправсовет в расширенном составе. Премьеры подробно разберут изъятия и ограничения внутри союза.


Также согласуют позиции по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
Накануне в узком формате говорили о страховой поддержке взаимной и внешней торговли, а также равных условиях попадания в реестр промышленной. 

На полях совета проходят и двусторонние переговоры. Роман Головченко встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Диалог был за закрытыми дверями. Обсуждали весь спектр тем взаимного интереса.



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Наращивается сотрудничество  в рамках ЕАЭС. Сегодня в Кыргызстане состоится Евразийский межправсовет в расширенном составе. Премьеры подробно разберут изъятия и...
 
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