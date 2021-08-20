ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правительства стран ЕАЭС находят решения по ключевым вопросам развития интеграции - Головченко

20.08.2021 08:51 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Правительства стран ЕАЭС находят развязки и решения по ключевым вопросам развития интеграции. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова с главами правительственных делегаций государств союза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приоритетом для нас является реализация стратегических направлений развития евразийской интеграции. Обсуждаются разные вопросы, есть попроще, есть посложнее. Но главное, что есть заинтересованность сторон находить развязки и решения", - сказал Роман Головченко.

Он отметил, что вчерашнее заседание Евразийского межправсовета в узком составе прошло достаточно оперативно и сжато. "Это говорит о том, что растет уровень экспертной работы, подготовки решений, мы умеем находить компромиссы. Уверен, что у нас будет возможность обсудить сегодня в расширенном составе больше аспектов важных вопросов, которые волнуют все стороны", - отметил премьер-министр.-0-
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Приоритетом для нас является реализация стратегических направлений развития евразийской интеграции. Обсуждаются разные вопросы, есть попроще, есть посложнее....
 
Новости дня
Новости политики
 
Поиску баланса общего и частного посвящено заседание межправсовета ЕАЭС в Кыргызстане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by