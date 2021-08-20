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Правительства стран ЕАЭС находят решения по ключевым вопросам развития интеграции - Головченко
20.08.2021 08:51 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА20 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Правительства стран ЕАЭС находят развязки и решения по ключевым вопросам развития интеграции. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко
"Приоритетом для нас является реализация стратегических направлений развития евразийской интеграции. Обсуждаются разные вопросы, есть попроще, есть посложнее. Но главное, что есть заинтересованность сторон находить развязки и решения", - сказал Роман Головченко.
Он отметил, что вчерашнее заседание Евразийского межправсовета в узком составе прошло достаточно оперативно и сжато. "Это говорит о том, что растет уровень экспертной работы, подготовки решений, мы умеем находить компромиссы. Уверен, что у нас будет возможность обсудить сегодня в расширенном составе больше аспектов важных вопросов, которые волнуют все стороны", - отметил премьер-министр.-0-
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"Приоритетом для нас является реализация стратегических направлений развития евразийской интеграции. Обсуждаются разные вопросы, есть попроще, есть посложнее....
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