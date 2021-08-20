Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительства стран ЕАЭС находят решения по ключевым вопросам развития интеграции - Головченко "Приоритетом для нас является реализация стратегических направлений развития евразийской интеграции. Обсуждаются разные вопросы, есть попроще, есть посложнее....

20 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Правительства стран ЕАЭС находят развязки и решения по ключевым вопросам развития интеграции. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченкопрезидента Кыргызстана Садыра Жапарова с главами правительственных делегаций государств союза, передает корреспондент БЕЛТА."Приоритетом для нас является реализация стратегических направлений развития евразийской интеграции. Обсуждаются разные вопросы, есть попроще, есть посложнее. Но главное, что есть заинтересованность сторон находить развязки и решения", - сказал Роман Головченко.Он отметил, что вчерашнее заседание Евразийского межправсовета в узком составе прошло достаточно оперативно и сжато. "Это говорит о том, что растет уровень экспертной работы, подготовки решений, мы умеем находить компромиссы. Уверен, что у нас будет возможность обсудить сегодня в расширенном составе больше аспектов важных вопросов, которые волнуют все стороны", - отметил премьер-министр.-0-