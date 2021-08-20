Источник материала: БелТА

"Наше видение перспектив дальнейшего развития союза заключается в том, чтобы евразийское строительство продвигалось вперед, основываясь на прочном фундаменте внутренних ресурсов и возможностей. В мире много вызовов и противоречий. С одной стороны, постепенно оживляется международная торговля, растет товарооборот внутри ЕАЭС и внешняя торговля с другими странами. С другой стороны, происходит усиление внешнего давления на государства - члены союза. Мы не заинтересованы, чтобы экономика становилась заложницей политического прессинга, - подчеркнул Роман Головченко. - В складывающихся условиях необходимо искать новые точки роста. Мы рассчитываем на партнеров по ЕАЭС, убеждены, что рынок союза может и должен функционировать как самодостаточный в первую очередь в плане продовольственной безопасности и современных технологий. Призываем тщательно отслеживать влияние мер экономического давления на экономики стран ЕАЭС, промышленную кооперацию, внутреннюю и внешнюю торговлю с целью снижения негативных последствий. Важно сохранять и укреплять наше сотрудничество".





2021-2022

2021-2023

Роман Головченко отметил, что создание общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа идет в соответствии с согласованными сроками. "Хотелось бы призвать стороны к дальнейшей консолидации усилий по своевременному завершению работы над проектами соглашений в данной сфере", - добавил он.-0-





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Головченко: странам ЕАЭС необходимо укреплять сотрудничество в условиях внешнего давления "Наше видение перспектив дальнейшего развития союза заключается в том, чтобы евразийское строительство продвигалось вперед, основываясь на прочном фундаменте ...

20 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Странам ЕАЭС необходимо укреплять сотрудничество в условиях внешнего давления. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман ГоловченкоЕвразийского межправительственного совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.Премьер-министр отметил, что вчера на заседаниив узком составе состоялся конструктивный диалог по всем актуальным вопросам интеграционной повестки. "Достигнутые договоренности направлены на защиту нашего общего рынка, поддержку взаимной и внешней торговли, а также свободное движение товаров и услуг на нашем общем рынке. Отмечу важность продолжающегося переговорного процесса по созданию общего рынка государственных и муниципальных закупок ЕАЭС. За год мы существенно продвинулись. Сформирован и запущен евразийский реестр промышленных товаров, формируется нормативная база", - отметил он.Роман Головченко призвал обратить особое внимание на такие направления евразийской интеграции, как повышение технологической независимости и компетенций стран ЕАЭС, реализация кооперационных проектов, выработка общих подходов в контексте глобальной климатической повестки. "Совместно отстаивая единую позицию на международных площадках, мы сможем минимизировать негативное влияние климатического регулирования в торговой политике на экспортно ориентированные отрасли стран ЕАЭС", - добавил он."Несмотря на объективные сложности, которые порой возникают при достижении компромиссов, мы удовлетворены процессом углубления евразийской интеграции по всем направлениям, предусмотренным нашим главным документом - Договором о ЕАЭС. Помимо привычных интеграционных документов, разного рода стратегий, планов, программ, все большее место в повестке дня органов союза занимают практические вопросы, которые касаются различных сфер экономики и жизни наших граждан. Создание евразийского реестра промышленных товаров, реализация проекта "Путешествую без COVID-19" наглядно демонстрируют преимущества союза. В повестке дня сегодняшнего заседания хотелось бы выделить утверждение перечня изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подлежащих устранению вгодах. Выполнение обязательств, заложенных в этом документе, - важный шаг на пути к построению общего рынка", - убежден премьер-министр."Мы удовлетворены планом первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудничестваи КНР. Выполнение предложенных мероприятий позволит в ближайшей перспективе приступить непосредственно к реализации проекта цифровых транспортных коридоров и логистических маршрутов с Китаем", - констатировал Роман Головченко.Также на повестке дня дорожная карта по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов ЕАЭС нагоды, дорожная карта по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС. "Являясь крупным экспортером продовольствия, Беларусь считает своевременной работу по формированию общего рынка органической продукции. Подготовленный план мероприятий окажет положительное влияние на развитие взаимной торговли и кооперации в этой сфере. Поддерживаем разработку международного договора, нацеленного на обеспечение свободного перемещения органической сельхозпродукции в рамках союза", - заявил премьер-министр.