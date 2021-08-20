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ЕС готов противостоять атакам на внешние границы

20.08.2021 12:25 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Европейском союзе готовы противостоять атакам и агрессии со стороны Беларуси, которая пропускает через свою границу нелегальных мигрантов.

Об этом говорится в заявлении Словении, которая сейчас председательствует в ЕС, по итогам встречи министров внутренних дел стран ЕС 18 августа. В документе говорится о солидарности в Литвой, Латвией и Польшей, которые столкнулись с наплывом нелегалов, идущих со стороны Беларуси.

Страны Евросоюза решительно осудили миграционное давление со стороны Беларуси и роль Минска в организации нелегальных переходов через границу, а также попытки использовать людей как инструмент давления для политических целей.

«Такое агрессивное поведение, которое становится обычной практикой для третьих стран, неприемлемо и приравнивается к прямой атаке, направленной на дестабилизацию и давление на ЕС», – говорится в заявлении.

Напомним, что этим летом на границе Беларуси со странами ЕС разгорелся невиданный миграционный кризис: число нелегальных мигрантов, желающих незаконно перейти границу, выросло в десятки раз по сравнению с минувшими годами. Европейская сторона уверена, что это делается при участии Беларуси и попустительстве пограничников с белорусской стороны.

В начале августа Литва первой применила недопуск нелегалов на свою территорию с последующим возвращением их в Беларусь. Уже сейчас литовская сторона говорит о стабилизации ситуации на границе, хотя по-прежнему разворачивает нелегалов ежедневно. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Европейском союзе готовы противостоять атакам и агрессии со стороны Беларуси, которая пропускает через свою границу нелегальных мигрантов.
 
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