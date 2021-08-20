|
ЕС готов противостоять атакам на внешние границы
20.08.2021 12:25 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Европейском союзе готовы противостоять атакам и агрессии со стороны Беларуси, которая пропускает через свою границу нелегальных мигрантов.
Об этом говорится в
Страны Евросоюза решительно осудили миграционное давление со стороны Беларуси и роль Минска в организации нелегальных переходов через границу, а также попытки использовать людей как инструмент давления для политических целей.
«Такое агрессивное поведение, которое становится обычной практикой для третьих стран, неприемлемо и приравнивается к прямой атаке, направленной на дестабилизацию и давление на ЕС», – говорится в заявлении.
Напомним, что этим летом на границе Беларуси со странами ЕС разгорелся невиданный миграционный кризис: число нелегальных мигрантов, желающих незаконно перейти границу, выросло в десятки раз по сравнению с минувшими годами. Европейская сторона уверена, что это делается при участии Беларуси и попустительстве пограничников с белорусской стороны.
В начале августа Литва первой
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Европейском союзе готовы противостоять атакам и агрессии со стороны Беларуси, которая пропускает через свою границу нелегальных мигрантов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)