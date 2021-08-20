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Лукашенко вручил госнаграды представителям силовых ведомств
20.08.2021 13:25 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил сегодня силовиков из разных ведомств, передает корреспондент БЕЛТА.
В числе награжденных - представители КГБ, МВД, Госсекретариата Совета безопасности и Госпогранкомитета.
Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ.
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В числе награжденных - представители КГБ, МВД, Госсекретариата Совета безопасности и Госпогранкомитета. Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ.
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