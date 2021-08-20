|
"Кусок тела остался, что-то оторвало, ноги болтаются" - Лукашенко о примере западной "демократии" в Афганистане
20.08.2021 14:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. События в Афганистане продемонстрировали истинную сущность так называемой западной демократии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Видите, как они продемонстрировали нам сущность своей демократии. Ну не важно, что там на взлетно-посадочную полосу в этот люк, в который при взлете шасси закрываются (люди набились. - Прим. БЕЛТА)… Кусок тела остался, что-то оторвало, ноги болтаются... Это неважно, это - другое, это так называемая демократия. Они показали свое лицо. Вот так вот могло быть с нами, если бы они этот блицкриг в прошлом году осуществили. А потом народ через несколько лет их бы вышвырнул оттуда, и некоторые бы цеплялись за шасси самолета, чтобы отсюда улететь. Поэтому из этого надо извлекать уроки и учить наше население и наш народ", - заявил белорусский лидер.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Кусок тела остался, что-то оторвало, ноги болтаются" - Лукашенко о примере западной "демократии" в Афганистане
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград представителям силовых структур.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)