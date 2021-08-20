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Общественно-политическая ситуация в Беларуси во многом стабилизировалась, но остается непростой - Лукашенко
20.08.2021 14:17 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественно-политическая ситуация в Беларуси во многом стабилизировалась, но остается непростой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград представителям силовых структур, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой. И расслабляться не приходится. Если вы заметили, я очень часто повторяю фразу: если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там - очумевшие, обезумевшие, заблудшие - не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги. Потому что какие еще нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать - перевернуть страну, уничтожить государство, сделать нас рабами", - заявил глава государства.
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Общественно-политическая ситуация в Беларуси во многом стабилизировалась, но остается непростой - Лукашенко
"Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой", - заявил глава государства.
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