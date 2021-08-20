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Лукашенко: враги Беларуси не гнушаются ничем, но они просчитались

20.08.2021 14:17 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Враги Беларуси не гнушаются ничем, но они просчитались. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград представителям силовых структур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши противники, если говорить прямо, - враги, не гнушаются буквально ничем. Вы лучше меня это знаете. Однако они просчитались. Люди в погонах остались верны народу и своему долгу. Да и подавляющее большинство белорусов не поддержало этот блицкриг. Вы, ваши коллеги, представители других силовых структур были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей, навязываемых нам силой", - заявил белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что каждый из награжденных в боевых условиях доказал свою преданность стране, проявил истинный патриотизм, хорошо понимая, что за ними - Родина. "Я, может, несколько пафосно сказал. Вы это ощущали и делали просто потому, что это ваша, наша работа. Для того мы и предназначены, чтобы ее красиво, эффективно и ответственно делать", - отметил Александр Лукашенко.
 
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Теги: Минск
 
 
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