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Лукашенко: враги Беларуси не гнушаются ничем, но они просчитались
20.08.2021 14:17 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Враги Беларуси не гнушаются ничем, но они просчитались. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Наши противники, если говорить прямо, - враги, не гнушаются буквально ничем. Вы лучше меня это знаете. Однако они просчитались. Люди в погонах остались верны народу и своему долгу. Да и подавляющее большинство белорусов не поддержало этот блицкриг. Вы, ваши коллеги, представители других силовых структур были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей, навязываемых нам силой", - заявил белорусский лидер.
Президент подчеркнул, что каждый из награжденных в боевых условиях доказал свою преданность стране, проявил истинный патриотизм, хорошо понимая, что за ними - Родина. "Я, может, несколько пафосно сказал. Вы это ощущали и делали просто потому, что это ваша, наша работа. Для того мы и предназначены, чтобы ее красиво, эффективно и ответственно делать", - отметил Александр Лукашенко.
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