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А. Лукашенко вручил госнаграды представителям силовых ведомств
20.08.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил сегодня силовиков из разных ведомств, передает корреспондент
В числе награжденных - представители КГБ, МВД, Госсекретариата Совета безопасности и Госпогранкомитета.
Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил сегодня силовиков из разных ведомств, передает корреспондент БелТА. В числе награжденных - представители...
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