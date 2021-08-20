А. Лукашенко: Сотрудничество между Минском и Будапештом должно плодотворно развиваться и укрепляться на благо обеих стран

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Венгрия сегодня отмечает национальный праздник - День святого Иштвана. В этот день чествуют первого короля. С праздником главу Венгрии Яноша Адера поздравил Президент Беларуси .

Александр Лукашенко выразил убеждение, что сотрудничество между Минском и Будапештом должно плодотворно развиваться и укрепляться на благо обеих стран и народов. Одним из перспективных направлений может стать защита традиционных семейных ценностей. Также белорусский лидер направил поздравительное послание премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и выразил благодарность Будапешту за многолетнюю поддержку, особенно важную в это непростое время.



