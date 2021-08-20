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Путин и Меркель встретились в Москве

20.08.2021 15:47 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Президент России Владимир Путин отметил, что ФРГ остается одним из основных партнеров для РФ. В том числе благодаря усилиям Ангелы Меркель на протяжении 16 лет в качестве федерального консула.

По словам Путина, ФРГ для России остается вторым торгово-экономическим партнером после Китая.

Ангела Меркель ответила, что тем для обсуждения хватает, у стран есть разногласия. По ее словам, это ее последний визит в Российскую Федерацию в качестве канцлера ФРГ. Однако, хорошо, что страны сохраняют контакт и могут говорить друг с другом.

По ее словам, темами переговоров могут быть двусторонние отношения, взаимная торговля, гражданское общество, проблемы экологии, международная повестка.

«Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины…о Беларуси», - отметил ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

 
 
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Президент России Владимир Путин отметил, что ФРГ остается одним из основных партнеров для РФ. В том числе благодаря усилиям Ангелы Меркель на протяжении 16 лет в...
 
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