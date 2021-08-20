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"Нужны движение вперед, перемены, но законные" - Лукашенко об актуальности референдума и новой Конституции
20.08.2021 16:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает недопустимым заморозить ситуацию в стране, чтобы не было застоя. Глава государства поддерживает необходимость движения вперед и перемен, но исключительно в рамках закона. Об этом он заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград представителям ряда силовых структур, передает корреспондент БЕЛТА.
"Хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство (это из вашей среды - милицейской, Вооруженных Сил) - некоторые наши военнослужащие (они так не говорят, но я скажу более жестко) не понимают: ну зачем Президенту этот референдум, ну зачем эта Конституция (обновление Конституции. - Прим. БЕЛТА), да не нужно это делать. Ребята, нет! Мы не можем так поступить. Во-первых, мы пообещали. Во-вторых, вы же помните их (оппонентов. - Прим. БЕЛТА) лозунг: "Перамены, перамены, перамены". И мы сказали: да, нужны перемены", - заявил глава государства.
"И они действительно нужны. Мы не можем заморозить в стране ситуацию и обстановку, ибо повторятся брежневские времена. Молодые люди этого не помнят, но мы то, старшие, хорошо помним этот период застоя. Поэтому нужно движение вперед, нужны эти перемены. И тогда мы сказали: да, нужны, но эти перемены должны быть законными. То есть если идти к переменам, надо начинать с Конституции", - подчеркнул белорусский лидер.
/Будет дополнено/.-0-
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"Нужны движение вперед, перемены, но законные" - Лукашенко об актуальности референдума и новой Конституции
"И они действительно нужны. Мы не можем заморозить в стране ситуацию и обстановку, ибо повторятся брежневские времена. Молодые люди этого не помнят, но мы то,...
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