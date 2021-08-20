|
Ответственность за призывы к санкциям должна быть и будет - Гайдукевич
20.08.2021 16:29 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответственность за призывы к санкциям должна быть и будет. Об этом заявил БЕЛТА депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.
"Ответственность за призывы к санкциям должна быть и будет. Убежден, парламент должен на осенней сессии решить этот вопрос. Как депутат буду это отстаивать, - сказал Олег Гайдукевич. - Современный мир - это гибридные войны. Один из элементов гибридной войны - это санкции. В отношении нашей страны они введены незаконно, вопреки любым международным нормам. Задача санкций одна и это не скрывают те, кто их вводит: любой ценой ослабить экономически, политически государство и в конечном итоге уничтожить его".
Депутат подчеркнул: "Во время Великой Отечественной войны предатели надевали повязки и становились полициями, шли на службу в карательные отряды, служили среди лесных братьев, бандеровцев и прочей нечисти. Сегодня война другая и вместо повязки - дорогой костюм и красивые слова о демократии. А вместо оружия - санкции, призывы остановить экономику, уничтожить предприятия. Способы разные, но цель одна - уничтожить государство. И отвечать за это придется".-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Ответственность за призывы к санкциям должна быть и будет. Убежден, парламент должен на осенней сессии решить этот вопрос. Как депутат буду это отстаивать, -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)