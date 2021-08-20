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Ответственность за призывы к санкциям должна быть и будет - Гайдукевич

20.08.2021 16:29 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответственность за призывы к санкциям должна быть и будет. Об этом заявил БЕЛТА депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.
 
"Ответственность за призывы к санкциям должна быть и будет. Убежден, парламент должен на осенней сессии решить этот вопрос. Как депутат буду это отстаивать, - сказал Олег Гайдукевич. - Современный мир - это гибридные войны. Один из элементов гибридной войны - это санкции. В отношении нашей страны они введены незаконно, вопреки любым международным нормам. Задача санкций одна и это не скрывают те, кто их вводит: любой ценой ослабить экономически, политически государство и в конечном итоге уничтожить его".

Депутат подчеркнул: "Во время Великой Отечественной войны предатели надевали повязки и становились полициями, шли на службу в карательные отряды, служили среди лесных братьев, бандеровцев и прочей нечисти. Сегодня война другая и вместо повязки - дорогой костюм и красивые слова о демократии. А вместо оружия - санкции, призывы остановить экономику, уничтожить предприятия. Способы разные, но цель одна - уничтожить государство. И отвечать за это придется".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Ответственность за призывы к санкциям должна быть и будет. Убежден, парламент должен на осенней сессии решить этот вопрос. Как депутат буду это отстаивать, -...
 
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