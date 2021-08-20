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Лукашенко объяснил, в чем он видит будущую роль Всебелорусского народного собрания
20.08.2021 16:37 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, в чем он видит роль Всебелорусского народного собрания, полномочия которого планируется отдельно прописать в обсуждаемом обновленном варианте Конституции. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на церемонии вручения госнаград представителям силовых ведомств, передает корреспондент БЕЛТА.
"Молодые ребята тут сидят. Им строить эту Беларусь. Наше поколение многое сделало. И когда я говорю о Конституции, роль Всебелорусского народного собрания я вижу в том, чтобы наше поколение - Вольфовичей, Тертелей, Кубраковых даже, несмотря на его молодость (нынешние руководители Госсекретариата Совета безопасности, КГБ и МВД. - Прим. БЕЛТА), - мы могли отойти и не мешать молодежи строить государство. Отойти на какие-то запасные позиции (военные меня поймут), чтобы видеть, что происходит в стране. И если кто-то дрогнет, мужики, мы с этих позиций должны подключиться", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что вопрос совсем не в том, что он, якобы, хочет до смерти держать власть в стране. "Да глупость полная. Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнь руководителя. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда. Поэтому вопрос не во мне. Вопрос в том, что будет потом", - подчеркнул белорусский лидер.
/Будет дополнено/.-0-
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Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, в чем он видит роль Всебелорусского народного собрания, полномочия которого планируется отдельно прописать в...
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