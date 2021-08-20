А. Лукашенко вручил госнаграды представителям силовых ведомств

Источник материала: БT

Они не дрогнули в минуты опасности и помогли удержать страну от пучины хаоса!

Президент вручил государственные награды представителям силовых ведомств. Их служба не просто опасна и трудна, но и крайне важна. КГБ, МВД, Госпогранкомитет не ищут славы и публичности, но государство всегда поддержит своих стражей.

Афганистан - яркий пример западной "демократии"

Жаркий во всех смыслах 2020 год навсегда изменил ландшафт геополитики не просто в стране, мире. Минск прекрасно понимает, в какую трясину из цветных революций и беспорядков нас пытались втянуть. Более чем яркий пример - Афганистан. Американцы попросту бросили афганцев, присягнувших на верность Вашингтону. На борт брали собак, но не людей с иным паспортом, без орла. Хороший пример для Украины, так набивающейся в союзники к США. Хороший пример для нашей страны - давать четкий и ясный отпор всем: от беглой оппозиции до их кураторов по ту сторону Атлантики.

А. Лукашенко: Они показали свое лицо. Вот так вот могло быть с нами, если бы они этот блицкриг в прошлом году осуществили

Всего же государственными наградами отмечены 28 человек. Торжественная церемония прошла на территории одного из объектов Комитета государственной безопасности.





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