|
А. Лукашенко вручил госнаграды представителям силовых ведомств
20.08.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Они не дрогнули в минуты опасности и помогли удержать страну от пучины хаоса!
Президент вручил государственные награды представителям силовых ведомств. Их служба не просто опасна и трудна, но и крайне важна. КГБ, МВД, Госпогранкомитет не ищут славы и публичности, но государство всегда поддержит своих стражей.
Афганистан - яркий пример западной "демократии"
Жаркий во всех смыслах 2020 год навсегда изменил ландшафт геополитики не просто в стране, мире. Минск прекрасно понимает, в какую трясину из цветных революций и беспорядков нас пытались втянуть. Более чем яркий пример - Афганистан. Американцы попросту бросили афганцев, присягнувших на верность Вашингтону. На борт брали собак, но не людей с иным паспортом, без орла. Хороший пример для Украины, так набивающейся в союзники к США. Хороший пример для нашей страны - давать четкий и ясный отпор всем: от беглой оппозиции до их кураторов по ту сторону Атлантики.
А. Лукашенко: Они показали свое лицо. Вот так вот могло быть с нами, если бы они этот блицкриг в прошлом году осуществили
Всего же государственными наградами отмечены 28 человек. Торжественная церемония прошла на территории одного из объектов Комитета государственной безопасности.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они не дрогнули в минуты опасности и помогли удержать страну от пучины хаоса! Президент вручил государственные награды представителям силовых ведомств. Их...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)