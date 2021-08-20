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Лукашенко: я никогда не был предателем

20.08.2021 16:49 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что никогда не был и не будет предателем. Об этом он заявил сегодня на церемонии вручения госнаград представителям силовых ведомств, передает корреспондент БЕЛТА.  

"Запомните: я никогда не был предателем. Я по натуре военный человек. Мне это доказывать не надо. Вы всегда для меня будете моими детьми", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Беларусь - относительно небольшая, средняя по европейским масштабам страна, но очень продвинутая в интеллектуальном отношении. Страна, которая не обладает большими ресурсами, а потому в обезумевшем от пандемии и прочих вопросов мире нужно быть очень аккуратными и осторожными. "Мы справимся со всеми вызовами, но каждый должен делать свое дело. Вы прекрасно сделали свое дело. Я должен делать свое. Это на виду у вас", - сказал Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Запомните: я никогда не был предателем. Я по натуре военный человек. Мне это доказывать не надо. Вы всегда для меня будете моими детьми", - подчеркнул глава...
 
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