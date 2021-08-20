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Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 сентября

20.08.2021 18:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа подписал указ №317 "О повышении пенсий". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 сентября 2021 года в связи с ростом средней заработной платы в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров.

В результате перерасчета пенсии увеличатся в среднем на 6,3%.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 сентября 2021 года в связи с ростом средней заработной платы в республике путем корректировки фактического...
 
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