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Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 сентября
20.08.2021 18:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа подписал указ №317 "О повышении пенсий". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 сентября 2021 года в связи с ростом средней заработной платы в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров.
В результате перерасчета пенсии увеличатся в среднем на 6,3%.-0-
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Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 сентября 2021 года в связи с ростом средней заработной платы в республике путем корректировки фактического...
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