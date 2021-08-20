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Лукашенко одобрил продление соглашения с Россией об использовании узла связи в Вилейке

20.08.2021 19:05 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола между правительствами Беларуси и России о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года. Соответствующий указ №321 глава государства подписал сегодня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Этим же указом Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного протокола о продлении соглашения о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении от 6 января 1995 года.

Министерство обороны уполномочено на проведение переговоров по проектам протоколов и подписание документов при достижении договоренностей в пределах одобренных проектов.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующий указ №321 глава государства подписал сегодня.
 
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