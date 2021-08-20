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Законопроект по вопросам рынка ценных бумаг депутаты рассмотрят в первом чтении на осенней сессии

20.08.2021 20:43 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект "Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг" депутаты рассмотрят в первом чтении на осенней сессии, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич.

"В экономике любого современного государства важное место занимает рынок ценных бумаг. В этой связи главной задачей на ближайшую перспективу должно стать повышение роли рынка ценных бумаг в эффективном распределении финансовых ресурсов, их аккумуляции для решения приоритетных экономических задач, усиление инвестиционной активности субъектов хозяйствования и граждан, развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг и выход на международные рынки капитала, - рассказала Людмила Нижевич. - Реализацию этих мероприятий должно обеспечить соответствующее международным стандартам законодательство в данной сфере общественных отношений, и в частности проект закона "Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг", который в настоящее время Постоянная комиссия Палаты представителей по бюджету и финансам готовит к рассмотрению в первом чтении".

Основные изменения, предлагаемые законопроектом предусматривают упрощение порядка эмиссии ценных бумаг, в том числе путем сокращения перечня эмиссионных документов, представляемых для государственной регистрации ценных бумаг в уполномоченный орган, регулирующий рынок ценных бумаг, а также создание института номинального держателя ценных бумаг, введение новых финансовых инструментов - структурных облигаций, установление порядка и условий их эмиссии. Будут конкретизированы случаи, которые служат основанием для отказа в государственной регистрации уполномоченными структурами - фондовой биржей или центральным депозитарием выпусков ценных бумаг.

Предусматривается совершенствование профессиональной деятельности по ценным бумагам. Это касается введения системы внутреннего учета и управления рисками, а также расширения круга участников торгов на фондовой бирже, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Будут упорядочены процессы эмиссии и обращения ценных бумаг эмитентов-нерезидентов на территории Беларуси, в том числе предоставлено им право осуществлять эмиссию ценных бумаг в соответствии с законодательством по решению правительства. Изменения также предусматривают реализацию в национальном законодательстве международных стандартов в области регулирования рынка ценных бумаг с учетом требований Международной организации комиссий по ценным бумагам, стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, а также предусмотренных планом мероприятий по гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка.

"Законопроект будет способствовать качественному и системному регулированию вопросов, связанных с функционированием рынка ценных бумаг, а также активизации и развитию деятельности в данном сегменте финансового рынка как инструмента привлечения инвестиций", - добавила депутат.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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