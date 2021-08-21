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Лукашенко поздравил с днем рождения Католикоса всех армян Гарегина Второго

21.08.2021 07:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

"В Беларуси высоко ценят ваше неустанное служение, направленное на утверждение в современном обществе христианских ценностей, патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, торжество милосердия и справедливости", - говорится в поздравлении.
 
Глава государства выразил уверенность, что подвижнические усилия Гарегина Второго будут и впредь способствовать укреплению мира, сохранению атмосферы доверия и дружбы между народами Беларуси и Армении.-0-
 
 
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Глава государства выразил уверенность, что подвижнические усилия Гарегина Второго будут и впредь способствовать укреплению мира, сохранению атмосферы доверия и...
 
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