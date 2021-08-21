Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко поздравил с днем рождения Католикоса всех армян Гарегина Второго Глава государства выразил уверенность, что подвижнические усилия Гарегина Второго будут и впредь способствовать укреплению мира, сохранению атмосферы доверия и...

"В Беларуси высоко ценят ваше неустанное служение, направленное на утверждение в современном обществе христианских ценностей, патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, торжество милосердия и справедливости", - говорится в поздравлении.Глава государства выразил уверенность, что подвижнические усилия Гарегина Второго будут и впредь способствовать укреплению мира, сохранению атмосферы доверия и дружбы между народами Беларуси и Армении.-0-