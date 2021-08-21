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Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки Беларуси Галины Орловой
21.08.2021 09:55 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки Беларуси Галины Орловой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Президент подчеркнул, что Галина Орлова до последней минуты своей жизни сохранила верность Национальному академическому театру имени Янки Купалы.
"Созданные ею на легендарной сцене незабываемые образы вошли в золотой фонд отечественной культуры. Жизненный и творческий путь Галины Александровны - яркий пример самоотверженного служения искусству и Родине. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в соболезновании.-0-
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Президент подчеркнул, что Галина Орлова до последней минуты своей жизни сохранила верность Национальному академическому театру имени Янки Купалы.
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