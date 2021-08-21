И. Петришенко об итогах заседания Евразийского межправсовета

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Правительства стран евразийской "пятерки" находят решения по самым чувствительным вопросам развития интеграции. Таков итог очередной встречи премьер-министров ЕАЭС. Она завершилась накануне в Кыргызстане. Рассмотрен ряд ключевых задач. Во-первых, меры поддержки экспорта при поставках товаров в третьи страны. Стороны рассчитывают на оперативную разработку соглашения. Оно гарантирует страховую поддержку по экспортным рискам.



Также на встрече обновили перечень барьеров на внутреннем рынке "пятерки", которые нужно устранить в ближайшие годы. В приоритете - транспорт. Договорились активизировать сотрудничество с Китаем по линии доставки грузов по железной дороге. Скорости вырастут! Кроме того, премьеры обсудили актуальный вопрос создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.







Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:





Что касается рынка газа, проект соответствующего соглашения российская сторона представила, эксперты уже провели более 10 консультаций, нащупали те моменты, по которым необходимо будет снимать разногласия. По поводу рынка нефти и нефтепродуктов вроде бы все идет планово, но некоторые моменты еще надо согласовать. Мы инициировали рассмотрение этих вопросов на очередном заседании Совета ЕЭК, чтобы придать ускорение и выйти на конкретные результаты





Следующий межправсовет пройдет в октябре в Ереване





По итогам переговоров стало известно, что следующий межправсовет примет Ереван. Он состоится в октябре. Актуальную евразийскую повестку обсудят и на высшем уровне: дополнительное заседание Высшего евразийского экономического совета пройдет в Минске. И тоже в октябре.







