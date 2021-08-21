ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

И. Петришенко об итогах заседания Евразийского межправсовета

21.08.2021 12:35 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Правительства стран евразийской "пятерки" находят решения по самым чувствительным вопросам развития интеграции. Таков итог очередной встречи премьер-министров ЕАЭС. Она завершилась накануне в Кыргызстане. Рассмотрен ряд ключевых задач. Во-первых, меры поддержки экспорта при поставках товаров в третьи страны. Стороны рассчитывают на оперативную разработку соглашения. Оно гарантирует страховую поддержку по экспортным рискам. 

И. Петришенко об итогах заседания Евразийского межправсовета

Также на встрече обновили перечень барьеров на внутреннем рынке "пятерки", которые нужно устранить в ближайшие годы. В приоритете - транспорт. Договорились активизировать сотрудничество с Китаем по линии доставки грузов по железной дороге. Скорости вырастут! Кроме того, премьеры обсудили актуальный вопрос создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.   


Игорь Петришенко,  заместитель премьер-министра Беларуси:  


Что касается рынка газа, проект соответствующего соглашения российская сторона представила, эксперты уже провели более 10 консультаций, нащупали те моменты, по которым необходимо будет снимать разногласия. По поводу рынка нефти и нефтепродуктов вроде бы все идет планово, но некоторые моменты еще надо согласовать. Мы инициировали рассмотрение этих вопросов на очередном заседании Совета ЕЭК, чтобы придать ускорение и выйти на конкретные результаты


Следующий межправсовет пройдет в октябре в Ереване 


По итогам переговоров стало известно, что следующий межправсовет примет Ереван. Он состоится в октябре. Актуальную евразийскую повестку обсудят и на высшем уровне: дополнительное заседание Высшего евразийского экономического совета пройдет в Минске. И тоже в октябре.




Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительства стран евразийской "пятерки" находят решения по самым чувствительным вопросам развития интеграции. Таков итог очередной встречи премьер-министров...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки Беларуси Галины Орловой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by