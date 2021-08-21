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Лидеры стран ОДКБ 23 августа проведут видеоконференцию

21.08.2021 13:33 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Лидеры стран ОДКБ 23 августа проведут видеоконференцию, чтобы "сверить часы" на фоне ситуации в Афганистане. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, открывая встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов - это вопрос безопасности, особенно в связи событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане. Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим часы", - сказал российский лидер.-0-
 
 
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Лидеры стран ОДКБ 23 августа проведут видеоконференцию, чтобы "сверить часы" на фоне ситуации в Афганистане.
 
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