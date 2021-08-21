ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Секретариат ОДКБ подтвердил проведение видеосаммита по Афганистану

21.08.2021 14:51 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященная ситуации в Афганистане, состоится 23 августа в режиме видеоконференции, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"23 августа в режиме видеоконференции запланировано проведение внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ. Сессия пройдет под председательством президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона", - отметил пресс-секретарь.

Как сообщалось, о планах проведения видеоконференции, чтобы "сверить часы" на фоне ситуации в Афганистане, сообщил сегодня президент России Владимир Путин на встрече в Москве с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.-0-
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 августа в режиме видеоконференции запланировано проведение внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лидеры стран ОДКБ 23 августа проведут видеоконференцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by