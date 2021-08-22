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Польский министр: миграционный кризис на границе – «грязная игра Беларуси и России»

22.08.2021 09:29 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе - «грязная игра Беларуси и России».

Об этом он написал в своем Twitter.

Там же Блащак опубликовал фотографии, где возле забора из колючей проволоки стоит лестница, по которой, по его словам, мигранты перебираются в Польшу. Это, по его мнению, вписывается в «сценарий Лукашенко» и сделано белорусскими спецслужбами.

«Повреждение забора - также результат деятельности белорусских спецслужб, - отметил министр. - События на границе укладываются в сценарий Лукашенко». И призвал оппозицию не становиться «полезными идиотами» и не поддаваться на провокации Беларуси.

20 августа Блащак разместил фото, где польские войска вместе с пограничной службой вышли на охрану границы. В тот день в операции принимали участие 900  солдат.

С начала августа в Польше было зарегистрировано 2 100 попыток нелегально попасть в страну. 780 мигрантов были задержаны. На белорусско-литовской границе с начала года было задержано около 4 тысяч мигрантов.

Напомним, ЕС готов ввести новые санкции против Беларуси, если ситуация на границах с Польшей и Литвой продолжит ухудшаться. ЕС обвиняет белорусские власти в использовании мигрантов в качестве инструмента давления на блок в связи с санкциями.

 
 
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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе - «грязная игра Беларуси и России».
 
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