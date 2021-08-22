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А. Лукашенко сказал простое и человеческое спасибо тем, кто сдержал натиск и бурю

22.08.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Александр Лукашенко вручил представителям силовых ведомств государственные награды. КГБ, МВД, Госпогранкомитет. Не стоит в очередной раз напоминать, каким выдался для стражей правопорядка год - от псевдомирных протестов до операции "Манкурты" и миграционного кризиса на границе с Литвой.

Отсюда и такой, прямо скажем, серьезный и обстоятельный разговор с Президентом. Александр Лукашенко сказал простое человеческое спасибо тем, кто всегда за кадром, тем, чья профессия - быть без имени и лица. Они сдержали натиск и бурю. И если прошлый год навсегда остался в плавильном котле истории, то этот - не менее сложный. Чего стоит один Афганистан.

А. Лукашенко сказал простое и человеческое спасибо тем, кто сдержал натиск и бурю

Затронул Президент и тему перемен. Вы помните, про них некоторые много кричали в прошлом году, хотя ведь знали, что перемены неизбежны. Их Президент анонсировал неоднократно до выборов, но, как показало время, они не особо-то были и нужны. Та самая маргинальная оппозиция, которая так ратовала за распределение полномочий и новую Конституцию, теперь от нее отмахивается. Никакие перемены оказались не нужны, если они наступают без захвата власти. Впрочем, переменам быть. Страна прекрасно понимает, что нужно делать. Лишь бы было по закону и толково - скажет Президент.

Передача страны будущему поколению, роль Всебелорусского народного собрания - на вручении у белорусского лидера получилась вполне программная речь на будущее. Впрочем, как неоднократно подчеркивал сам Александр Лукашенко, его мысли и предложения по новой Конституции - это мнение одного эксперта, не истина в последней инстанции и не руководство к действию. Работает целая комиссия. И наверняка скоро мы узнаем, каким будет Основной закон страны.


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Александр Лукашенко вручил представителям силовых ведомств государственные награды. КГБ, МВД, Госпогранкомитет. Не стоит в очередной раз напоминать, каким...
 
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