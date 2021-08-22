Р. Головченко об итогах переговоров и договоренностей в рамках Межправсовета ЕАЭС

Источник материала: БT

Новые точки роста экономики на Евразийском пространстве страны ЕАЭС готовы искать вместе. Об этом было заявлено на Межправсовете в Кыргызстане. Особое внимание - внутренним ресурсам и возможностям. Белорусская сторона уверена, евразийская "пятерка" может функционировать как самодостаточный рынок в плане продовольственной безопасности и современных технологий.

И призывает тщательно отслеживать влияние мер экономического давления на развитие стран ЕАЭС, промышленную кооперацию, внутреннюю и внешнюю торговлю союза для снижения негативных последствий от того же санкционного прессинга, с которым сталкивается то или иное государство.

Будет ли "пятерка" принимать общие ответные меры, как планирует поддерживать экспортные риски, а также региональная безопасность и союзные программы. Обо всем этом мы спросили премьер-министра Романа Головченко на полях Межправсовета в Чолпон-Ате (видео).





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