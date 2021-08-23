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Лукашенко поздравил работников органов государственной статистики с профессиональным праздником

23.08.2021 08:49 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником - Днем работников государственной статистики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Актуальная, объективная и качественная информация, которую предоставляет ваше ведомство, является одной из важнейших составляющих системы государственного управления. Статистика не только отражает экономическое и социальное развитие страны, но и помогает найти самые перспективные точки роста для улучшения качества жизни ее граждан", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что на протяжении многих лет отечественные специалисты сохраняют лучшие традиции, приумножают накопленный опыт, внедряют новейшие технологии. "Их профессионализм и компетентность по праву оценены и востребованы мировым статистическим сообществом в рамках интеграционного и международного сотрудничества", - подчеркнул глава государства.

Президент выразил убеждение, что и в дальнейшем честность, скрупулезность, преданность любимому делу, твердая гражданская позиция позволят работникам органов государственной статистики справляться со всеми поставленными задачами.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко отметил, что на протяжении многих лет отечественные специалисты сохраняют лучшие традиции, приумножают накопленный опыт, внедряют новейшие...
 
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