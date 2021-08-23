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Лукашенко принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по Афганистану

23.08.2021 10:21 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане. Мероприятие проводится в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре внимания лидеров стран ОДКБ ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ. Сессия проходит под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Вместе с главой белорусского государства в видеосаммите от Беларуси принимают участие государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр иностранных дел Владимир Макей и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич. Как уточняет Telegram-канал "Пул Первого", министр обороны Беларуси Виктор Хренин находится в командировке в Москве.

/Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В центре внимания лидеров стран ОДКБ ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ. Сессия проходит под председательством...
 
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