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Видеосаммит ОДКБ по Афганистану запланирован на 23 августа
23.08.2021 10:33 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Совет коллективной безопасности ОДКБ сегодня собирается по внеочередное заседание. В режиме видеоконференции обсуждаться будет ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов организации.
Фактическая смена власти в Афганистане, отмечает генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, существенно влияет на обстановку в Центрально-азиатском регионе и вызывает глубокую обеспокоенность организации. В ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе. В ближайшие месяцы там пройдут учения Коллективных сил ОДКБ. Подготовка к ним уже началась.
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Совет коллективной безопасности ОДКБ сегодня собирается по внеочередное заседание. В режиме видеоконференции обсуждаться будет ситуация в Афганистане и ее...
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