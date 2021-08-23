﻿ Видеосаммит ОДКБ по Афганистану запланирован на 23 августа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Видеосаммит ОДКБ по Афганистану запланирован на 23 августа

23.08.2021 10:33 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Совет коллективной безопасности ОДКБ сегодня собирается по внеочередное заседание. В режиме видеоконференции обсуждаться будет ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов организации.

Фактическая смена власти в Афганистане, отмечает генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, существенно влияет на обстановку в Центрально-азиатском регионе и вызывает глубокую обеспокоенность организации. В ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе. В ближайшие месяцы там пройдут учения Коллективных сил ОДКБ. Подготовка к ним уже началась.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет коллективной безопасности ОДКБ сегодня собирается по внеочередное заседание. В режиме видеоконференции обсуждаться будет ситуация в Афганистане и ее...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко поздравил работников органов государственной статистики с профессиональным праздником
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by