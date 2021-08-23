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Лукашенко: Польша устроила конфликт на границе с Беларусью
23.08.2021 11:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша устроила конфликт на границе с Беларусью. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая посвящена ситуации в Афганистане, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко, говоря о проблеме беженцев из Афганистана, рассказал о событиях последних двух-трех суток на границе с Польшей.
Глава государства отметил, что афганские беженцы уже пошли через Беларусь на Запад, куда их сами позвали, обещая всех принять. "Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив Государственную границу Беларуси", - заявил Президент.
"И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там. Без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе - ночью уже у нас 7-8 градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать", - заметил глава государства.-0-
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Александр Лукашенко, говоря о проблеме беженцев из Афганистана, рассказал о событиях последних двух-трех суток на границе с Польшей.
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