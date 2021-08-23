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"Ибо опоздаем и будет поздно" - Лукашенко призвал страны ОДКБ выработать общую позицию по Афганистану
23.08.2021 11:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ОДКБ должны выработать общую позицию по Афганистану. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Здесь очень правильно прозвучало, что нам надо выработать общую позицию. Надо отбросить всякие формальности и к саммиту в Душанбе (запланирован на середину сентября. - Прим. БЕЛТА) подготовить эту общую позицию. Давайте будем искренними, пока эта позиция выражается в "давайте посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать". Это неправильно. Мы, конечно, будем смотреть, что будет дальше: так жизнь распоряжается и складывается. Но нам надо четко понимать, что, исходя из той информации, тех фактов, которые были приведены здесь, нам надо выработать эту общую позицию и не заниматься заклинаниями и призывами, ибо опоздаем и будет поздно", - сказал Александр Лукашенко.
Президент констатировал, что Беларусь не была так глубоко погружена в афганские события, как те же Таджикистан или Россия. "Мы никого не запрещали, в том числе и "Талибан", не поддерживали в силу того, что не так были вовлечены в афганские события. Но что я постоянно вспоминаю, это выступления на заседаниях ОДКБ Президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона. Он все время нам напоминал о том, что Афганистан - это опасная точка на карте, и приводил конкретные факты", - обратил внимание глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что таджикский лидер оказался прав. "Поэтому нам надо реагировать. Реагировать и стараться не перебирать, потому что мы не знаем, как будут развиваться события. Но на всякий случай на границе Таджикистана (читай: ОДКБ) с Афганистаном, давайте признаем, что мы опоздали. Поэтому надо наверстывать упущенное", - подчеркнул Президент.-0-
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"Ибо опоздаем и будет поздно" - Лукашенко призвал страны ОДКБ выработать общую позицию по Афганистану
"Здесь очень правильно прозвучало, что нам надо выработать общую позицию. Надо отбросить всякие формальности и к саммиту в Душанбе (запланирован на середину...
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