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Лукашенко обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал об инциденте на границе с Польшей
23.08.2021 11:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня
"Проблема беженцев и мигрантов. Есть разные оценки их возможного количества в первой волне. Но совершенно точно, что к потокам из разрушенных Сирии, Ирака, Ливии добавятся люди из Афганистана. Они уже добавились. Даже если в конечном итоге они пойдут на Запад, идти и лететь они будут через нас", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко отреагировал на выступления лидеров других стран ОДКБ, и прежде всего Президента России, который говорил о необходимости солидарности, и что проблемы, вытекающие из ситуации в Афганистане, могут коснуться всех.
"Уже давно коснулось. Как ни странно, мы, вроде бы, далеко от этого, а последствия уже почувствовали первыми. Наверное, вы информированы (спецслужбы ваши точно, мы их информировали), Меркель вам пообещала, Запад пообещал, что всех примут. Всех, кто будет бежать из Афганистана, всех примут", - отметил белорусский лидер.
В связи с этим Александр Лукашенко рассказал о событиях последних двух-трех суток
"И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там. Без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе - ночью уже у нас 7-8 градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать", - заметил глава государства.
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Лукашенко обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал об инциденте на границе с Польшей
"Проблема беженцев и мигрантов. Есть разные оценки их возможного количества в первой волне. Но совершенно точно, что к потокам из разрушенных Сирии, Ирака, Ливии...
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