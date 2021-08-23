Головченко: скоро граждане узнают, чего удалось добиться в вопросах интеграции

Беларусь и Россия в течение месяца «выйдут на заседание» Совмина. Об этом заявил в премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» в воскресенье.

«У нас есть предложения, но окончательно, как это положено по процедуре, будет определено Постоянным комитетом Союзного государства. Рассчитываю, что в течение месяца мы выйдем на проведение заседания», - сказал Головченко.

По словам Головченко, с главой правительства РФ они обсуждали завершение работы по углублению экономической интеграции, и «уже очень близки к завершению этой работы».

«Думаю, что в скором времени граждане и Беларуси, и России наконец-таки узнают в полном объеме, что нам удалось сделать, о чем удалось договориться на протяжении последних полутора лет», - сказал белорусский премьер.

По его словам, стороны «дошлифовывали детали», так как это «все-таки важные документы программно-стратегического характера». По ним Москва и Минск будут встраивать отношения в ближайшие несколько лет, а по каким-то программам – до 2027 года.