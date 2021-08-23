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Головченко: скоро граждане узнают, чего удалось добиться в вопросах интеграции

23.08.2021 12:21 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь и Россия в течение месяца «выйдут на заседание» Совмина. Об этом заявил в премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» в воскресенье. 

«У нас есть предложения, но окончательно, как это положено по процедуре, будет определено Постоянным комитетом Союзного государства. Рассчитываю, что в течение месяца мы выйдем на проведение заседания», - сказал Головченко.

По словам Головченко, с главой правительства РФ они обсуждали завершение работы по углублению экономической интеграции, и «уже очень близки к завершению этой работы».

«Думаю, что в скором времени граждане и Беларуси, и России наконец-таки узнают в полном объеме, что нам удалось сделать, о чем удалось договориться на протяжении последних полутора лет», - сказал белорусский премьер.

По его словам, стороны «дошлифовывали детали», так как это «все-таки важные документы программно-стратегического характера». По ним Москва и Минск будут встраивать отношения в ближайшие несколько лет, а по каким-то программам – до 2027 года.

В конце марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в одном из интервью напомнил, что Александр Лукашенко «публично заявлял», что конституционная реформа будет иметь место. «Поскольку он это заявлял, есть определенные ожидания на этот счет», - сказал представитель Кремля.

Вопрос об интеграции России и Беларуси обсуждается уже несколько лет. При этом постоянно принимаются решения «об ускоренной интеграции». В 2019 году Владимир Путин после встречи с Александром Лукашенко отметил, что Кремль не будет «дотировать всю белорусскую экономику». Но обещал подумать над вопросом.

В 2020 году обсуждение дорожных карт интеграции продолжилось. Дмитрий Песков говорил примерно то же самое, что и сейчас: «есть определенная последовательность действий и есть определенный набор дорожных карт».

15 марта в Беларуси начала работать специальная комиссия, которая должна обсудить и принять поправки в Конституцию страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия в течение месяца «выйдут на заседание» Совмина. Об этом заявил в премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» в...
 
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