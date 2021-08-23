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Головченко: скоро граждане узнают, чего удалось добиться в вопросах интеграции
23.08.2021 12:21 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь и Россия в течение месяца «выйдут на заседание» Совмина. Об этом заявил в премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью
«У нас есть предложения, но окончательно, как это положено по процедуре, будет определено Постоянным комитетом Союзного государства. Рассчитываю, что в течение месяца мы выйдем на проведение заседания», - сказал Головченко.
По словам Головченко, с главой правительства РФ они обсуждали завершение работы по углублению экономической интеграции, и «уже очень близки к завершению этой работы».
«Думаю, что в скором времени граждане и Беларуси, и России наконец-таки узнают в полном объеме, что нам удалось сделать, о чем удалось договориться на протяжении последних полутора лет», - сказал белорусский премьер.
По его словам, стороны «дошлифовывали детали», так как это «все-таки важные документы программно-стратегического характера». По ним Москва и Минск будут встраивать отношения в ближайшие несколько лет, а по каким-то программам – до 2027 года.
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Беларусь и Россия в течение месяца «выйдут на заседание» Совмина. Об этом заявил в премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» в...
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