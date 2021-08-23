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Лукашенко: в решении афганского вопроса должен быть задействован и потенциал ШОС

23.08.2021 12:27 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В решении афганского вопроса должен быть задействован и потенциал Шанхайской организации сотрудничества как одной из самых влиятельных структур в Азии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая посвящена ситуации в Афганистане, передает корреспондент БЕЛТА.

"Практически все члены ШОС сосредоточены вокруг Афганистана. И там их глобальные интересы. По крайней мере, Китая и России, Индии, Пакистана, - отметил глава государства. - Следует усилить взаимодействие по линии ОДКБ и ШОС, используя для этого саммиты двух организаций, запланированные на 16-17 сентября текущего года в Душанбе".

Он предположил, что, проработав этот вопрос, возможно было бы провести и совместное заседание по проблематике афганского урегулирования: "Захотят члены ШОС следовать в русле обсуждаемого сегодня вопроса - хорошо. Не захотят - мы свою позицию обозначим и предложим. А им уже решать. Думаю, что здесь мы можем очень серьезно продвинуться".

"Не считаться с позицией ОДКБ-ШОС будет невозможно. Позиция ШОС-ОДКБ даже будет важнее, нежели позиция западной коалиции", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко в завершение своего выступления подчеркнул, что при всех недостатках в ОДКБ, в организации разработаны все необходимые планы, подписаны документы, а потому для принятия и реализации решений инструментов достаточно. "Если недостаточно, есть еще три недели для того, чтобы до Душанбе их выработать", - добавил глава государства.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая посвящена ситуации в...
 
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