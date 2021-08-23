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Лукашенко о ситуации в Афганистане: гигантское поражение западной политики, возможен и стратегический расчет США

23.08.2021 12:27 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси настороженно и внимательно наблюдают за происходящим в Афганистане. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы весьма настороженно и внимательно наблюдаем за происходящим в Афганистане", - сказал глава государства.

При этом Президент подчеркнул, что ситуацию необходимо оценивать без эмоций, максимально реально и адекватно. "Нам кажется, что, на первый взгляд, это гигантское поражение западной политики. Это действительно так, и прежде всего Соединенных Штатов. Однозначный пример того, к чему приводит бездумное вооруженное насаждение их так называемых принципов демократии. США и их союзники, как они часто поступают, совершенно наплевательски отнеслись к историческим, этнокультурным, религиозным особенностям государства и, самое главное, к интересам людей. Подтверждение тому, что творится в аэропорту Кабула", - заявил Александр Лукашенко.

"Можно было бы сказать, что коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации и вложения колоссальных средств села в лужу. Давайте будем думать, что это не совсем так. Нельзя сбрасывать со счетов возможный стратегический расчет на совершенно осознанный шаг США по созданию нестабильности в данном регионе. Отчасти в зоне ответственности ОДКБ, - отметил глава государства. - Они создали проблемы, сейчас перекладывают решение этих проблем и эти проблемы на других. При этом, по сути, еще пытаются выйти сухими из воды. Американцы это любят".

Президент добавил, что в Беларуси, может быть, не настолько глубоко видят ситуацию в Афганистане, как Таджикистан, поэтому белорусской стороне важно услышать мнения и оценки союзников по ОДКБ. "Со своей стороны видим главные вопросы и вместе должны на них ответить: что будет дальше, какова обстановка на внешних границах ОДКБ, какие первоочередные и последующие шаги мы вынуждены предпринять по нейтрализации возникающих угроз. И эти шаги мы должны определить уже к середине сентября - к нашей встрече в Душанбе", - сказал Александр Лукашенко.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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