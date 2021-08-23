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Лукашенко не исключает размещения армии США в соседних с Афганистаном странах
23.08.2021 12:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает размещения американской армии в соседних с Афганистаном странах. Об этом глава государства заявил сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Еще один чувствительный вопрос связан с уходом Штатов (США. - Прим. БЕЛТА) из Афганистана. Это возможные планы размещения вооруженных контингентов американской армии в соседних странах, в том числе членах ОДКБ", - отметил Александр Лукашенко.
Президент полагает, что эта тема также заслуживает тщательного изучения с точки зрения безопасности в зоне ответственности организации. Позицию Беларуси разделяет и российская сторона, которая также считает неприемлемым размещение войск США в зоне ответственности ОДКБ.
"Я абсолютно поддерживаю Президента России, его заявления о том, что полеты боевых самолетов США, прежде всего над странами ОДКБ, неприемлемы. И не только для России - для всех нас как членов ОДКБ. Более того, я абсолютно солидарен с ним, что движение НАТО (они уже обнаглели до крайности, понятно, двигаются через Беларусь в Россию), попытка сесть в Центральной Азии также для Российской Федерации и для нас неприемлемы", - подчеркнул белорусский лидер.-0-
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"Еще один чувствительный вопрос связан с уходом Штатов (США. - Прим. БЕЛТА) из Афганистана. Это возможные планы размещения вооруженных контингентов американской...
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