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А. Лукашенко принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по Афганистану

23.08.2021 12:33 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане. Мероприятие проводится в режиме видеоконференции, передает корреспондент БелТА.

В центре внимания лидеров стран ОДКБ ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ. Сессия проходит под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона




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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая посвящена ситуации в Афганистане,...
 
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