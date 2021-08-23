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А. Лукашенко принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по Афганистану
23.08.2021 12:33 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане. Мероприятие проводится в режиме видеоконференции, передает корреспондент
В центре внимания лидеров стран ОДКБ ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ. Сессия проходит под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
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А. Лукашенко принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по Афганистану
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая посвящена ситуации в Афганистане,...
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