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Лукашенко видит необходимость дальнейшего укрепления таджикско-афганской границы

23.08.2021 12:47 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит необходимость дальнейшего укрепления таджикско-афганской границы. Об этом он заявил сегодня в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая посвящена ситуации в Афганистане, передает корреспондент БЕЛТА.

"С терроризмом напрямую связаны риски трансграничной преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия, которые, видимо, будут возрастать, о чем говорил Президент Таджикистана, - обратил внимание глава государства. - Учитывая определенную прозрачность границ между нашими странами, этот вопрос нас также серьезно беспокоит. В данном контексте необходимо уделить внимание практическим мерам по дальнейшему укреплению таджикско-афганской границы. Это то, что нам нужно сделать в первоочередном порядке и непременно".

Александр Лукашенко считает целесообразным рассмотреть вопрос о проведении в рамках ОДКБ внеочередных межгосударственных операций "Канал" (борьба с наркотрафиком) и "Нелегал" (противодействие нелегальной миграции). "Мы это делали раньше и очень эффективно, практика нработана", - сказал глава государства.

А в ходе предстоящих 18-23 октября текущего года в Таджикистане учений ОДКБ "Взаимодействие-2021", "Поиск-2021", "Эшелон-2021" необходимо отработать вопросы противодействия актуальным угрозам с афганского направления. "При этом мы не собираемся шантажировать Афганистан, нынешние власти, талибов. Нет, мы просто выстраиваем оборону наших рубежей ОДКБ на случай, если…", - отметил Президент.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко считает целесообразным рассмотреть вопрос о проведении в рамках ОДКБ внеочередных межгосударственных операций "Канал" (борьба с...
 
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