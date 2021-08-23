ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран

23.08.2021 12:47 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран. Об этом он заявил сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая посвящена ситуации в Афганистане, передает корреспондент БЕЛТА.

"На фоне дипломатических усилий талибов по установлению отношений с ключевыми мировыми и региональными игроками ряд стран уже склоняется к признанию движения. Для нашей организации важно четко понимать, насколько такие перспективы реальны и какова должна быть наша позиция в этом случае", - сказал белорусский лидер.

"В этом плане мы очень рассчитываем на то, что Президент России, как всегда, вовремя проинформирует нас о своей позиции. Потому что Россия - это не просто один из ключевых игроков в этой проблеме. Это самый главный игрок, и от России будет очень многое зависеть. В союзе, естественно, с центральноазиатскими республиками", - отметил Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"На фоне дипломатических усилий талибов по установлению отношений с ключевыми мировыми и региональными игроками ряд стран уже склоняется к признанию движения....
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко о ситуации в Афганистане: гигантское поражение западной политики, возможен и стратегический расчет США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by