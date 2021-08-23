Эгоизм политических элит стран Запада ведет к росту напряженности в мире - Андрейченко

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко принял участие в первом пленарном заседании 42-й Генеральной ассамблеи МПА АСЕАН. Заседание проходит с 23 по 25 августа в формате видеоконференцсвязи на базе Парламента Бруней-Даруссалама, председательствующего в МПА АСЕАН, и посвящено вопросам развития парламентского сотрудничества в области интеграции цифровых технологий к сообществу АСЕАН 2025. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.





В ходе первого пленарного заседания Владимир Андрейченко выступил с докладом."Прежде всего хочу высказать слова благодарности парламенту Бруней-Даруссалама, председательствующему в МПА АСЕАН, за организацию проведения 42-й Генеральной ассамблеи. Все мы являемся свидетелями того, как современный мир стремительно меняется. Эгоизм политических элит отдельных стран Запада ведет к росту напряженности в различных уголках мира. Это только усугубляет проблемы, связанные с изменением климата, социально-экономическим и технологическим неравенством. В этой связи особую ценность приобретает политика АСЕАН, основанная на таких принципах, как невмешательство во внутренние дела других государств, отказ от применения силы, мирное урегулирование споров", - сказал Владимир Андрейченко.





По его словам, "Кодекс поведения" стран АСЕАН созвучен внешней политике нашего государства и является хорошей основой для совместного решения многих жизненных задач. "Мы видим большие перспективы в определении точек сопряжения между различными интеграционными объединениями. При этом в рамках нашего председательства в Содружестве Независимых Государств в год 30-летия организации, а также работы в Евразийском экономическом союзе придаем особое значение взаимовыгодным проектам. В их числе сотрудничество в области создания общих цифровых экосистем и пояса цифрового добрососедства. Это значимые темы для совместной работы на международных площадках. У нас уже есть определенные опыт и наработки по названным направлениям", - отметил спикер.





Владимир Андрейченко добавил: "В Межпарламентской ассамблее СНГ ведется работа по информационно-правовому обеспечению цифрового развития общества, в том числе для государств - членов Евразийского экономического союза. В Парламентской ассамблее ОБСЕ мы продвигаем темы развития цифровой экономики и стратегического прогнозирования в областях науки, технологий и инноваций для устойчивого развития. Мы открыты для взаимодействия с коллегами-парламентариями из МПА АСЕАН по этим и другим темам. Для определения его конкретных направлений предлагаем провести межпарламентский форум АСЕАН - Беларусь в Минске. Результаты данного мероприятия предлагаем закрепить в итоговой декларации "О международных информационных экосистемах и создании пояса цифрового добрососедства".





Проведение такого форума будет также нашим совместным вкладом в реализацию задач Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Мы готовы работать в этом направлении со своими коллегами и в Межпарламентском союзе. Только сообща мы достигнем успеха в построении будущего для наших стран и народов".





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эгоизм политических элит стран Запада ведет к росту напряженности в мире - Андрейченко "Особую ценность приобретает политика АСЕАН, основанная на таких принципах, как невмешательство во внутренние дела других государств, отказ от применения силы,...

Парламент Республики Беларусь с 2011 года имеет статус наблюдателя в МПА АСЕАН и активно сотрудничает с этой межпарламентской структурой. Эта работа ведется через делегации Национального собрания Республики Беларусь по осуществлению контактов с МПА АСЕАН, которые были сформированы в парламенте Республики Беларусь четвертого - седьмого созывов. Представители белорусского парламента на регулярной основе принимают участие в заседаниях генеральных ассамблей МПА АСЕАН, обеспечивая тем самым положительную динамику межпарламентского диалога как с организацией, так и со странами-членами АСЕАН.-0-