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Консолидированная позиция государств ОДКБ по ситуации в Афганистане будет выработана в ближайшее время - Зась
23.08.2021 14:22 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
23 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Консолидированная позиция государств ОДКБ по ситуации в Афганистане будет выработана в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на брифинге по итогам состоявшегося сегодня в видеоформате заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.
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Консолидированная позиция государств ОДКБ по ситуации в Афганистане будет выработана в ближайшее время - Зась
Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
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