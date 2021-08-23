Консолидированная позиция государств ОДКБ по ситуации в Афганистане будет выработана в ближайшее время - Зась 

Источник материала: БелТА

23 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Консолидированная позиция государств ОДКБ по ситуации в Афганистане будет выработана в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на брифинге по итогам состоявшегося сегодня в видеоформате заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.





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