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Лидеры стран ОДКБ высказались за необходимость принять допмеры по укреплению безопасности государств
23.08.2021 14:22 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА23 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Лидеры стран ОДКБ высказались за необходимость принять дополнительные меры по укреплению безопасности государств - членов организации. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на брифинге по итогам состоявшейся сегодня в видеоформате
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Лидеры стран ОДКБ высказались за необходимость принять допмеры по укреплению безопасности государств
Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на брифинге по итогам состоявшейся сегодня в видеоформате внеочередной сессии Совета коллективной...
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