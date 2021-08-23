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А. Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ
23.08.2021 14:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
ОДКБ необходима общая позиция по Афганистану. Об этом заявил Президент Беларуси на саммите глав государств организации. Мероприятие проводилось сегодня в формате видеоконференции. В центре внимания лидеров ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ. В своем выступлении Президент Беларуси обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал про инцидент с афганцами на границе с Польшей. Также Александр Лукашенко заявил о необходимости выработать общую позицию по Афганистану.
ОДКБ реагирует на ситуацию в Афганистане
В Беларуси настороженно и внимательно наблюдают за происходящим в Афганистане. По мнению Александра Лукашенко, ситуацию необходимо оценивать без эмоций, максимально реально и адекватно. Также Президент не исключает размещения американской армии в соседних с Афганистаном странах. Эта тема заслуживает тщательного изучения с точки зрения безопасности. Позицию Беларуси разделяет и российская сторона, которая также считает размещение войск США в зоне ответственности ОДКБ неприемлемым.
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ОДКБ необходима общая позиция по Афганистану. Об этом заявил Президент Беларуси на саммите глав государств организации. Мероприятие проводилось сегодня в формате...
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