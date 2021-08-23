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А. Лукашенко: Польша устроила конфликт на границе с Беларусью
23.08.2021 14:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Польша устроила конфликт на границе с Беларусью. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая посвящена ситуации в Афганистане, передает корреспондент
Александр Лукашенко, говоря о проблеме беженцев из Афганистана, рассказал о событиях последних двух-трех суток на границе с Польшей.
Глава государства отметил, что афганские беженцы уже пошли через Беларусь на Запад, куда их сами позвали, обещая всех принять.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель, и под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси.
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Польша устроила конфликт на границе с Беларусью. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в ходе внеочередной сессии Совета коллективной...
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